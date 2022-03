Derby sa začalo strkanicou na červenej čiare. Na konci sa radoval Zvolen

Boj medzi týmito rivalmi sa strhol už na predzápasovej rozcvičke, konkrétne o obsadenie červenej čiary, iskrilo to najmä medzi Výhonským a Sládkom, arbiter na nich iba vypiskoval spoza mantinelových dvierok.

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v utorkovom treťom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade HC '05 Banská Bystrica tesne 2:1 a ujali sa vedenia v sérii 2:1.

Bystričania nastúpili bez zdravotne indisponovaných Šoltésa a Paukovčeka, Zvolen nenasadil Hraška. Do vedenia išli domáci už v druhej minúte.

Najprv sa pekne predral, no puk nezasunul pri žŕdke za gólmana HKM, ktorý o minútu predviedol ďalší skvelý zákrok, keď vychytal spomínaného Američana v tutovke.

Gólom sa neskončilo ani prečíslenie dvoch na jedného s koncovkou Bergera, takže do šatní išli oba tímy za nerozhodného stavu. II. tretina:

Zvolenčania potom nevyužili presilovku, no po nej sa im podarilo ísť do vedenia. Meliško totiž od vlastnej bránky našiel v strednom pásme Osterberga a ten svoj únik pretavil do gólovej podoby – 1:2.

Domáci sa následne snažili vyrovnať, skúšal to trikrát Berger, najprv z kruhu tvrdo pálil, potom vyskúšal bekhend z asi dvoch metrov a ešte strieľal nebezpečne i spoza kruhu, Rahm bol proti.

Poradil si za cenu faulu aj s prienikom Gabora, ktorý sa ocitol zoči – voči nemu. A keďže hokejisti spod Urpína presilovku nevyužili, spokojnejší boli po skončení stredného dejstva "bryndziari".



III. tretina:

V tretej tretine zaujal prienik hosťujúceho Leskinena, stav sa však nemenil a nepodarilo sa to na druhej strane Bubelovi, keď sa šikovne natlačil na bránku.

Bystričania nevyužili ani presilovku a následne ustáli oslabenie, v ktorom bol nebezpečný iba teč Kriegera.

S pribúdajúcim záverom tlak Banskej Bystrice narastal, Rahm bol v permanencii, čelil najmä dobrým strelám Fossiera a Urbánka z medzikružia, čo bolo kľúčové, keďže domáci gólovo nezvládli ani dva a pol minútovú hru bez brankára v šestici.