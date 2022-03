Bystričania a Zvolenčania sa na ľade sekajú aj počas rozcvičky. Je to zbytočné, vraví Kmeč

BANSKÁ BYSTRICA. Štvrťfinálová séria Kaufland play off Tipos extraligy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom má náboj nielen počas zápasu, ale už aj pred ním. Už pod Pustým hradom sa strhla potýčka pri prekračovaní či obsadení červenej čiary na ľade počas predzápasovej rozcvičky a pod Urpínom vyvrcholila v utorok večer dokonca aj šarvátkou. Najviac boli rozohnení banskobystrický útočník Alex Výhonský a zvolenský obranca Jozef Sládok. Na všetko prihliadal jeden z arbitrov, avšak iba spoza dverí za mantinelom snažiac sa hvízdaním do píšťalky situáciu upokojiť.

„Už to bolo u nás vo Zvolene. Ja neviem, kto tým čo myslí. Podľa mňa sú to také veci, ktoré sú úplne zbytočné. Nech chalani hrajú férovo, nech hrajú tvrdo, to je všetko v poriadku, ale neviem kto týmto čo vidí a sleduje, nuž stalo sa. Ja v tom však zmysel nevidím. Ak sa nejaký hráč postaví pri rozcvičke na červenú čiaru a budeme sa za to hneď biť a sekať, no tak sa môžeme sekať na rozcvičke a uvidíme potom, kto zostane, koľkí hráči z tohto súboja zostanú a môžeme potom začať hrať hokej,“ vyjadril sa k uvedenému incidentu asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.

Šarvátku počas predzápasovej utorňajšej rozcvičky tretieho štvrťfinálového stretnutia play off sledoval zo striedačky aj asistent trénera Banskej Bystrice Ivan Droppa. Ten k tomu pre TASR uviedol: „Treba si uvedomiť, že sú to emócie. To je za prvé. Za druhé už tam bola potýčka vo Zvolene práve pre to, že zvolenskí hráči prechádzajú na našu stranu, kde sa my rozcvičujeme. Nevieme, či to chceli aj teraz vyprovokovať, že prejdú na našu stranu. Je logické a normálne, že si našu stranu budeme brániť. V tomto ohľade je prirodzené, že tam niečo vzniklo.“