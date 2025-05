Kým je Országh na MS, Bystrica sa posilňuje. Do brány získala mladého Lotyša

Dvadsaťtriročný reprezentant pribudol do kádra extraligistu z najvyššej fínskej súťaže Liiga, kde si obliekal dres tímu JYP Jyväskylä.

„Vo Fínsku som mal po psychickej stránke trochu náročnú sezónu, takže som vedel, že musím niečo vo svojom živote zmeniť. Tiež som veľa hovoril so svojimi krajanmi Lotyšmi, ktorí hrali alebo hrajú na Slovensku a všetci povedali, že táto organizácia je skutočne profesionálna a na najvyššej úrovni.

To je veľmi dôležité pre každého hokejistu aj človeka. Takže nakoniec to bolo pomerne jednoduché rozhodnutie. Chcem vyskúšať novú cestu vo svojej kariére a cítim, že tento klub je na to ideálny," odkázal Vitols prostredníctvom oficiálnej stránky bystrického klubu.

„Eriks je mladý a talentovaný brankár, ktorý pôsobí v bránkovisku pokojne, je rýchly a má dobré technické základy. Prichádza k nám z najvyššej fínskej ligy (Liiga), jednej z najlepších súťaží v Európe a je súčasťou brankárskeho okruhu lotyšskej reprezentácie – čo hovorí veľa o jeho kvalite a potenciáli.