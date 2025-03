Séria ako na hojdačke. Bystričania po dominantnej výhre opäť prehrali

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Mali sme dobrý vstup do zápasu. Prvých šesť minút sme mali dobrých, no potom sme dostali gól v oslabení a to nám zobralo akúsi energiu a do konca tretiny sme sa s tým nevedeli vyrovnať. Mali sme riešiť lepšie prečíslenia. Žilina potom hrala umne, vytvorila si náskok a čakala na brejkové situácie, z čoho ťažila. My sme sa málo dostávali do predbránkového priestoru a málo sme využívali aj obrancov. Musíme to viac roztiahnuť a tlačiť sa do bránky. Inkasovali sme po zbytočných chybách, nedostávali sme sa k odrazeným pukom. Musíme lepšie hrať aj presilovky. Nemali by sme mať výkyvy počas zápasu, musíme byť psychicky odolnejší. Bavili sme sa o tom, že taký zápas, aký sme odohrali v Žiline po výsledku 8:0 sa opakovať nebude a že súper príde nabudený a pripravený. Nemôže nás položiť jeden gól a upustiť následne od hry, ktorá nám prinášala úspech."

Daniel Babka, asistent trénera Žiliny: "Po tom druhom zápase, keď sme utrpeli vysokú prehru doma, sme sa chceli vrátiť naspäť k našej hre. Koncentrovať sa iba na seba a nie ne veci, s ktorými je play off spojené. Bystrica v prvých piatich minútach vyvinula tlak, čo sme ustáli. Potom sme dorovnali hru a podarilo sa nám dať dva góly, ten prvý v presilovke. V druhej tretine sme pridali ďalší, ale po zaváhaní v obrannom pásme, keď sme neodpratali puk, sme inkasovali na 1:3. Dôležitý gól bol od Petra Galamboša na 4:1 a v závere sme to už ustáli. Chalani podali obrovský a bojovný výkon a vysoko profesionálny výkon podali aj rozhodcovia."