Tesný prvý zápas. Sériu proti Trenčínu začala víťazne Banská Bystrica

Tipos extraliga - predkolo play off, 1. zápas

Po nevábnej presilovke Bystričanov prišiel trest v podobe gólu Tybora, ktorý sa v siedmej minúte pekne preštrikoval do medzikružia a puk poslal do horného pravého rohu svätyne ´baranov´. Vyrovnať sa potom snažil aktívny obranca Björkung, dokonca v oslabení, na opačnej strane neuspel vzápätí v úniku Valach.

V úvode duelu hrozili Trenčania po rýchlych prechodoch do útoku. Dobre sa najprv zastreľoval Tybor a chybu Weningera nevyužili v oslabení Sojčík s Mahbodom.

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti domácej Banskej Bystrice zvíťazili v stredajšom 1. zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy nad Trenčínom 3:2 a v sérii na tri víťazné stretnutia vedú 1:0.

Stav sa napokon menil v pätnástej minúte. Po akcii Rehuša sa pred domácou bránkou nepresadil Honzek, nasledoval protiútok, z ktorého skóroval Björkung účinnou strelou spomedzi kruhov – 1:1.

Dukla si druhú presilovku v rade z prvej tretiny preniesla do druhej a pretavila ju do gólovej podoby. Na dorážke uspel dôrazný Minárik a bolo 1:2. Banskobystrickí hokejisti si potom vytvorili miestami tlak, snažili sa vyrovnať, najmä Lamper s Björkungom, no Trenčín hrozil z brejkov a po prečíslení dvoch na jedného Bezúch zazvonil na žŕdke.

Hokejistom spod Urpína sa napokon podarilo vyrovnať. Šoltés sa dobre predral z pravej strany pred bránku a po jeho bekhende si puk poza Chovana našiel cestu do bránky. Do prestávky ešte ´barani´ nevyužili presilovku, v hre piatich proti piatim mal slušnú možnosť v medzikruží Cardwell, Valent bol proti.

V tretej tretine najprv pohrozili Trenčania, voľný Berisha z troch metrov a ani Rehuš z medzikružia recept na Weningera nenašli. Viac z hry mali domáci hokejisti, ktorí vyťažili gól z tlaku po práve skončenej presilovke v 50. minúte.

Z uhla vyslal prekvapivú a najmä presnú strelu Fossier, poslal tak svoj tím prvýkrát v stretnutí do vedenia. Hostia následne zvýšili aktivitu, snažili sa vyrovnať, zblízka to skúšali Tybor so Sojčíkom.

Bystričanom sa zranil Lamper po strete so Švecom, v závere duelu chýbal, ale ten jeho spoluhráči zvládli, ustáli hru bez brankára v podaní Dukly.