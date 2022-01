Banská Bystrica opäť siahla po fínskom trénerovi. Ten je nadšený

BANSKÁ BYSTRICA. Novým trénerom hokejistov HC '05 Banská Bystrica sa stal Fín Antti Karhula. S momentálne deviatym tímom extraligovej tabuľky sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Informoval o tom oficiálny web klubu.

Koval: Verím, že sa nám bude dariť

"Chceli sme doplniť trénerský štáb, nakoľko išlo o prechodné obdobie, počas ktorého sme dali príležitosť viesť tím Ivanovi Droppovi s Tomášom Surovým. Pre nich je to cenná skúsenosť a dá im to veľa do ich trénerskej kariéry," uviedol pre web "baranov" športový manažér klubu Július Koval.