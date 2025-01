Banská Bystrica sa chce dostať z krízy sama. Országh: Potrebujeme hráčov, žiadneho prísediaceho

„Všetci dobre vieme, že aj takéto situácie v sezónach sa stávajú. Niekedy môže sužovať únava, alebo iné faktory.

Momentálne je to na nás hráčoch, aby sme si to vyriešili všetci a odstránili to čím skôr, pretože malé detaily niekedy budujú celú hru.

Budeme sa stále snažiť byť dobre naladení, aj keď ťaháme negatívnu sériu,“ vyjadril sa po prehre s Novými Zámkami banskobystrický kapitán Alex Výhonský, pričom netajil, čo sa dialo v šatni po skončení stretnutia: