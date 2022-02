Novozámčania strelecky ožili, Bystričania neudržali vedenie

"Prvých 37 minút sme neboli v zápase. Boli sme nedôslední, prehrávali sme súboje. Vyhrávali sme síce 3:0, ale skôr to bolo o šťastí," uviedol po zápase tréner Banskobystričanov Antti Karhula, ktorého potešil ešte pred druhou prestávkou dôležitý gól na 4:3. Ani ten však nestačil na víťazstvo.

Nové Zámky hrali po celý čas naplno, tak sme mali hrať aj my, teda celých 60 minút. Hostia chceli viac získať body než my. Musíme na tomto popracovať," dodal fínsky kouč ´baranov´.

Novozámčania boli spokojní aj so ziskom dvoch bodov. Asistent trénera Marek Dubec nešetril na pozápasovom brífingu slovami chvály na adresu svojich zverencov: "Už zápasy predtým so Zvolenom a Trenčínom sme hrali výborne, len nás trápila efektivita.

V Banskej Bystrici sme dobre korčuľovali a vytvorili si aj množstvo šancí. Za stavu 3:0 pre domácich sme nechceli veriť tomu, že nedokážeme skórovať z toľkých šancí. Napokon sa nám to podarilo zlomiť.

Možno je aj dobré, že mužstvo vyhralo po nájazdoch. Hráči sa totiž príkladne zomkli a otočili zápas. Môže nám to pomôcť. Chalani by mohli týmto pádom dostať viac sebavedomia v zakončení."

Dubec sa vyjadril nielen ku gólom, ale aj k nepríjemnému okamihu v druhej tretine, kedy svietil na banskobystrickej tabuli stav 3:0: "Nabádali sme hráčov, aby si verili, dali aj škaredý gól, aby viac chodili pred bránku, boli dôrazní. To sa napokon stalo.

Dali sme tri rýchle góly v rade, potom ešte Banská Bystrica dokázala pridať jeden gól, išla do vedenia, ale zápas sa zlomil na konci tretej tretiny. V nej boli šance na oboch stranách, no vyrovnanie na 4:4 v závere nám dodalo ešte viac sebavedomia. Chalani si verili v nájazdoch, dali pekné góly, nebolo to o šťastí, ale o kvalite."