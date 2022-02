Bystričania neboli pripravení, duel oživil vylúčený brankár

Museli sme vynútene striedať brankára po hrubom faule, čo by sa nemalo stávať, Honzík však O'Connora výborne zastúpil. Tri body sme si zaslúžili,“ hodnotil víťazný duel asistent trénera Nitry Dušan Milo, pričom sa obšírnejšie vyjadril aj k trestu do konca zápasu pre brankára Matthewa O'Connora v 31. minúte:

„Na to, že sme neboli v kompletnej zostave, tak sme podali v Banskej Bystrici výborný výkon. Mali sme dobrý pohyb, využili sme šance. Najmä Samo Buček bol produktívny, dal gól a na ďalšie tri asistoval. Nielen on, ale všetci chalani hrali zodpovedne v obrane.

„Dostal krosček do hlavy, nemalo by sa to stávať. Naši beci také niečo musia riešiť, na to sú na ľade. Nevedel, že keď zhodí rukavice, že môže dostať trest do konca zápasu. Máme iba dvoch brankárov. Neviem, čo by sme robili, ak by sa nám v ďalšom vývoji stretnutia zranil Honzík. Povedali sme O'Connorovi, že to už nemôže spraviť, tak dúfame, že sa to nestane.“

Do potýčky s O'Connorom sa dostal banskobystrický útočník Michal Kabáč. Ten mal po zápase na incident jasný názor: „Dostal som sa do bránkoviska, snažil som sa o dorážku, hlavne trafiť puk. Ďalší hráči ma tam tlačili. Brankárovi sa to nepáčilo, takže som od neho dostal vyrážačkou do hlavy, na tvár.

Nemôže čakať, že keď mi dá on vyrážačkou do hlavy, tak ja si to nechám. Čiže som mu to vrátil a následne sa strhla mela okolo toho. Z toho, že zhodil rukavice, som bol prekvapený. Videl som niečo také prvýkrát v živote.

Držalo ma tam viacero chlapov z Nitry, takže som sa mu ani nemohol venovať. Nečakal som, že ma rozhodca vylúči do konca zápasu a hlavne som nečakal dve minúty extra navyše, pretože to celé začal brankár Nitry. Z trestu som prekvapený.“