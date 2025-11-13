Ďalšia rana pre Toronto, musí sa zaobísť bez útočnej hviezdy. Stala sa obeťou výrazného hitu

TORONTO. Hokejistom Toronta Maple Leafs bude minimálne týždeň chýbať v NHL kanonier Auston Matthews. Americký útočník laboruje so zranením v dolnej časti tela, informoval vo štvrtok portál TSN.ca.
Zranenie Matthewsa by nemalo byť vážnejšie. Dvadsaťosemročný center odstúpil z utorkového zápasu s Bostonom v druhej tretine po hite zozadu od obrancu Nikitu Zadorova, po ktorom nekoordinovane vrazil do mantinelu.
Nie je známe, či sa Matthews zranil práve pri tomto náraze.
Trojnásobný víťaz Maurice "Rocket" Richard Trophy (2021, 2022, 2024) pre najlepšieho strelca súťaže si v 17 zápasoch tejto sezóny pripísal na konto deväť gólov a päť asistencií.
VIDEO: Hit na Austona Matthewsa
Okrem Matthewsa by mal Maple Leafs chýbať v najbližšom stretnutí s Los Angeles aj brankár Anthony Stolarz, ktorý v zápase proti Bruins utrpel zranenie v hornej časti tela.
Z hry odstúpil už v prvej tretine. Ani v jeho prípade by zranenie nemalo byť vážnejšieho charakteru.
