APHK nesúhlasí s rozhodnutím SZĽH. Opiera sa o to, že nebola rešpektovaná vôľa klubov

Podľa schváleného modelu vypadne posledný tím Tipos extraligy priamo do nižšej SHL. Víťaz druhej najvyššej súťaže postúpi medzi elitu tiež priamo.

BRATISLAVA. Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) nesúhlasí so štvrtkovým rozhodnutím výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH).

"Ťažko sa komunikuje, keď predložíme x argumentov a druhá strana nemá nič. A nepríde so žiadnymi analýzami, dátami a skúsenosťami.

"Mne nie je jasné, prečo rozhodujú ľudia, ktorí nemajú s extraligou nič spoločné. My riadime firmy, ktorými sú kluby, a máme počúvať názory niekoho, pritom kluby sme sa na niečom úplne jednoznačne dohodli? To je nonsens."

Slovan mal inú predstavu, ale nechcel teraz vzhľadom na pokročilý čas nič meniť. To sú základné veci, ktoré netreba opomínať a ktoré nás zaskočili," povedal prezident klubu HK Dukla Trenčín Miloš Radosa.

"Takéto zásadové rozhodnutie šesť týždňov pred štartom ligy je totálne neprofesionálne a nekoncepčné. Tímy musia mať jasno do konca kalendárneho roka, toto je nonsens. Na konci mája sme sedeli všetky kluby spolu a 11 klubov sa jednoznačne vyjadrilo, že sú za zachovanie súčasného modelu súťaže.

Kluby musia do 5. augusta predložiť potvrdenie o splnení záväzkov za minulú sezónu. Výkonný výbor SZĽH bude následne schvaľovať licencie na štart v jednotlivých súťažiach riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja.

Teraz veríme, že to nedopadne zle s celým hokejom," povedal predseda predstavenstva APHK Miroslav Kováčik.

Máme záujem posúvať hokej dopredu, ale to pôjde ťažko, keď sa takto začalo. Už tu raz padla veta ´je po voľbách, zvyknite si´ a dopadlo to zle.

"Nikoho z nás neteší, že tu opäť stojíme. Boli sme v Bratislave aj včera a keď sme sa dozvedeli nemilú novinu, museli sme reagovať. To, že VV rozhodol bez odbornej diskusie a bez analýzy dát, to nás veľmi mrzí. My sme vyvinuli iniciatívu a predložili sme kopu argumentov, aby sme zachovali model, ktorý tu platil doteraz.

Žiadne vyspelé ligy takýmto spôsobom nehrajú. Netvrdím, že to je ideálny model, ale na zmenu teraz nevidíme dôvod. Liga nám nestagnuje, ale stúpa, takže to je také slovenské, že ak sa niečomu darí, tak to je potreba narúšať a ísť inou cestou.

Medzi nami prebehne ešte interná diskusia, kde sa rozhodneme, čo ďalej. My sme spor nezačali, stále musíme na niečo reagovať. Je to niečo podobné, ako keď si chcel zväz zobrať marketing pod seba, čo je svetový unikát. Nikde to tak nefunguje.

My len upozorňujeme na nedostatky. Vlani sme poukazovali na pánov Pulkerta a Krula, ktorí mali priniesť stabilitu, a dnes vieme, že na zväze končia. Takže sme mali pravdu."