Švédski brankári patrili k hviezdam týždňa. Doplnil ich kapitán Detroitu

Hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali švédski brankári Anton Forsberg z Los Angeles Kings, Linus Ullmark z Ottawy Senators a americký útočník Dylan Larkin z Detroitu Red Wings.
Mená ocenených zverejnila v pondelok oficiálna webstránka profiligy.
Honor prvej hviezdy patrí Forsbergovi. Brankár LA dosiahol v troch dueloch tri víťazstvá, pričom priemer inkasovaných gólov na zápas stlačil na 0,97 a zaznamenal úspešnosť zásahov 96,4 percenta.
Najviac sa mu vydaril súboj s Edmontonom (1:0), keď zlikvidoval všetkých 27 striel hráčov Oilers a zaknihoval 11. čisté konto v kariére v NHL. Aj vďaka skvelým výkonom 33-ročného brankára živia Kings šancu na postup do play off, pred záverečnými tromi zápasmi v základnej časti si držia pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii.
Aj ocenenie druhej hviezdy získal švédsky brankár. Tridsaťdvaročný Ullmark takisto zaznamenal stopercentný týždeň, keď v troch stretnutiach priviedol Ottawu k trom víťazstvám. Dosiahol pritom priemer jeden gól na zápas a 96,1-percentnú úspešnosť zákrokov.
Týždeň zakončil 15. shutoutom v kariére pri výhre 3:0 nad New Yorkom Islanders, v ktorom zastavil všetkých 23 striel súpera. Senators si týmto víťazstvom definitívne zaistili postup do vyraďovacích bojov.
Treťou hviezdou týždňa sa stal Larkin, kapitán Detroitu si v sledovanom období pripísal štyri góly a rovnaký počet asistencií v troch zápasoch. Najviac zažiaril v dueli s Philadelphiou, keď sa na víťazstve 6:3 podieľal hetrikom – svojím tretím v profiligovej kariére.
Dvadsaťdeväťročný americký center a olympijský šampión z Milána si s 34 gólmi v sezóne utvoril nové osobné maximum.
