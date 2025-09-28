Zaznamenal najlepšiu sezónu. Toronto ponúklo brankárovi nový štvorročný kontrakt

Dohoda začne platiť od sezóny 2026/27.

TORONTO. Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs sa dohodol na predĺžení zmluvy s brankárom Anthonym Stolarzom.

Tridsaťjedenročný Američan podpísal podľa portálu TSN.ca nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 15 miliónov dolárov.

Dohoda začne platiť od sezóny 2026/27 a ročne zaťaží platový strop „javorových listov“ sumou 3,75 milióna USD.

Stolarz má za sebou najlepšiu sezónu v profilige. V základnej časti odchytal za Toronto 34 stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov prevyšujúcu 92,5 percenta a priemer 2,14 inkasovaných gólov na zápas.

Štyrikrát si udržal čisté konto, čo bolo jeho osobné maximum. V rámci súťaže obliekal aj dres Floridy Panthers, s ktorou získal Stanleyho pohár v sezóne 2023/24.

Na konte má aj štarty za Philadelphiu Flyers, Edmonton Oilers a Anaheim Ducks.

Dovedna odohral v NHL 142 duelov v základnej časti, ďalších osem zápasov pridal v play off.

