Spišiaci ukončili spoluprácu s kanadským útočníkom. Očakávali sme od neho viac, tvrdí Rapáč

(Autor: Facebook/HK Spišská Nová Ves)
TASR|29. sep 2025 o 16:59
Anthony Salinitri odohral za tím Tipsport ligy tri zápasy.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kanadský hokejový útočník Anthony Salinitri už nie je hráčom účastníka Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves. Klub o tom informoval v pondelok na sociálnej sieti.

Dvadsaťsedemročný center prišiel na Spiš ako najlepší strelec talianskeho Blozana v medzinárodnej ICEHL, kde v minulom ročníku nastrieľal 21 gólov.

V drese „rysov“ odohral v aktuálnej sezóne tri zápasy, v ktorých si pripísal gól a asistenciu. „Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu s Anthonym Salinitrim.

Od začiatku prípravy sme od neho očakávali viac. Na legionárov kladieme vysoké nároky a musia patriť k rozdielovým hráčom.

To sa mu nepodarilo naplniť, preto sme zvolili tento krok a v ďalšom pôsobisku mu želáme veľa šťastia," informoval generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

