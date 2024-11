Slovan je ako z Remarquovho románu, senát bol dobrý nápad a priveľa cudzincov škodí

Býva zvykom, že papierové predpoklady sa hádžu do koša už po niekoľkých odohraných kolách. Táto sezóna je zatiaľ výnimka.

Zvolen naopak sezónu začal v rukavičkách, ktoré si nechcel zašpiniť. Rytierom chýbala snaha prekonávať bojovných súperov a prehrávali zápasy, s ktorými málokto počítal. Napriek kvalite, ktorá by ich mala radiť do hornej polovice tabuľky, sú aktuálne na 9. mieste a ukazujú výkony v štýle hop alebo trop.

Líder na Spiši, zostup hrozí na juhu

Po 17. odohraných kolách je lídrom tabuľky Spišská Nová Ves. Na prvý pohľad prekvapujúce, pri bližšom oboznámení sa s kádrom Spišiakov to až také šokujúce nie je.

Aj minulý rok o tomto čase boli vo vedení extraligového pelotónu. Pokračujúc v cyklistickom žargóne, práve sychravom jesennom období začínali svoj trhák, ktorý sa skončil až na jar vo finále play off proti Nitre.

Spišská Nová Ves má kvalitu vo všetkých formáciách a je chvályhodné pre celý klub, že aj s priemerným rozpočtom je dlhodobo v mixe najlepších tímov extraligy.

Posledné dve prehry 0:4 so Zvolenom a Liptovským Mikulášom sú výchovnou fackou na každé líce, aby na Spiši počas reprezentačnej prestávke nezaspali na vavrínoch.

Na druhej strane tabuľky sa nachádzajú Nové Zámky, ktoré pred sezónou považovala majorita expertov i fanúšikov za najhorší tím a tým pádom aj ako najväčšieho favorita na priamy zostup z extraligy. Novozámčania týmto slovám dávajú za pravdu a už teraz strácajú 9 bodov na predposlednú dvojicu z Trenčína a Liptovského Mikuláša.

Aktuálne prichádza v Nových Zámkoch k silnej konsolidácii a zisteniu, že je už naozaj zle. Príchody bývalých hráčov so skúsenosťami z NHL Nicka Ritchieho, Jayce Hawryluka ukazujú, že sa na hokejovom juhu Slovenska našlo nejaké euro navyše pre kvalitných hráčov, ktorí by mohli vyriešiť problém so strieľaním gólov. Nové Zámky zatiaľ v priemere dávajú svojim súperom 1,5 gólu na zápas.