Strelil druhý hetrik v kariére. Útočníka Rangers vyhlásili za hráča týždňa

Prvou hviezdou týždňa v NHL bol vyhlásený útočník Alexis Lafreniére, ktorý doviedol hokejistov New York Rangers k štyrom výhram v štyroch zápasoch.
Dvadsaťštyriročný Kanaďan sa pri víťazstve 4:0 nad Calgary blysol druhým hattrickom v kariére.
Víťazný gól si pripísal tiež v stretnutí na ľade Philadelphie (6:2). S piatimi gólmi a dvoma asistenciami bol najproduktívnejším hráčom minulého týždňa.
Za Lafreniérom skončili v ankete brankár Dallasu Jake Oettinger a ďalší útočník Jimmy Snuggerud zo St. Louis.
Oettinger vychytal Stars tri víťazstvá s priemerom 1,65 inkasovanej bránky a úspešnosťou zákrokov 94 percent.
Dallasu pomohol pretiahnuť bodovú sériu už na 15 zápasov a texaský tím zaostáva len o tri body za lídrom súťaže Coloradom.
Dvadsaťjedenročný Snuggerud zaznamenal v štyroch stretnutiach tri bránky a tri asistencie. Pri porážke s New York Islanders 3:4 v predĺžení odohral prvý trojbodový zápas v kariére, keď mal gól a dve asistencie.
Potom prispel dvoma zásahmi vrátane víťaznej trefy k výhre 3:1 nad Carolinou. V kanadskom bodovaní nováčikov je štvrtý.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: