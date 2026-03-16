Strelil druhý hetrik v kariére. Útočníka Rangers vyhlásili za hráča týždňa

ČTK|16. mar 2026 o 18:17
Celkovo si pripísal sedem bodov.

Prvou hviezdou týždňa v NHL bol vyhlásený útočník Alexis Lafreniére, ktorý doviedol hokejistov New York Rangers k štyrom výhram v štyroch zápasoch.

Dvadsaťštyriročný Kanaďan sa pri víťazstve 4:0 nad Calgary blysol druhým hattrickom v kariére.

Víťazný gól si pripísal tiež v stretnutí na ľade Philadelphie (6:2). S piatimi gólmi a dvoma asistenciami bol najproduktívnejším hráčom minulého týždňa.

Za Lafreniérom skončili v ankete brankár Dallasu Jake Oettinger a ďalší útočník Jimmy Snuggerud zo St. Louis.

Oettinger vychytal Stars tri víťazstvá s priemerom 1,65 inkasovanej bránky a úspešnosťou zákrokov 94 percent.

Dallasu pomohol pretiahnuť bodovú sériu už na 15 zápasov a texaský tím zaostáva len o tri body za lídrom súťaže Coloradom.

Dvadsaťjedenročný Snuggerud zaznamenal v štyroch stretnutiach tri bránky a tri asistencie. Pri porážke s New York Islanders 3:4 v predĺžení odohral prvý trojbodový zápas v kariére, keď mal gól a dve asistencie.

Potom prispel dvoma zásahmi vrátane víťaznej trefy k výhre 3:1 nad Carolinou. V kanadskom bodovaní nováčikov je štvrtý.

