Regendov spoluhráč s ďalšou skvelou správu. Po nominácii podpísal aj novú zmluvu

Útočník Alexander Wennberg, ktorý figuruje vo švédskej nominácii na olympijské hry v Miláne, predĺžil v NHL zmluvu so San Jose. V klube pôsobí aj slovenský hokejista Pavol Regenda.
Tridsaťjedenročný hráč sa upísal klubu na ďalšie tri sezóny, počas ktorých zarobí spolu 18 miliónov dolárov. Sharks to uviedli na svojom webe.
Wennberg, ktorý by sa inak stal po sezóne voľným hráčom, nastupuje za San Jose druhú sezónu. V tomto ročníku zatiaľ nazbieral sedem gólov a 19 asistencií v 41 zápasoch. Beží mu dvojročná zmluva na celkovo 10 miliónov dolárov, takže vďaka novému kontraktu si mierne polepší.
Do NHL draftoval Wennberga v roku 2013 Columbus, v lige hral tiež za Floridu, Seattle a New York Rangers. V základnej časti odohral 830 zápasov, v ktorých zaznamenal 108 gólov a 288 asistencií.
