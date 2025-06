Aj preto sa jeho meno objavilo na kontroverznom, no neoficiálnom ukrajinskom zozname nepriateľov, ktorý zverejňuje webová stránka Myrotvorets.

Ovečkina bolo v minulosti viackrát vidieť v spoločnosti vrcholných ruských politikov.

Zatiaľ naposledy sa objavil na fotografii s predsedníčkou Rady federácie Valentinou Matvijenkovou, blízkou spojenkyňou Vladimira Putina, ktorej venoval aj svoj dres.

Práve takéto gesto opäť rozprúdilo debatu o jeho politickom smerovaní a posilnilo jeho obraz ako propagandistického nástroja režimu.

Dňa 6. apríla strelil 39-ročný Ovečkin svoj 895. gól v NHL, čím prekonal legendárneho Waynea Gretzkého a stal sa historicky najlepším strelcom slávnej profiligy.

Jeho klub, Washington Capitals, sa síce prebojoval do play off, no vypadol v druhom kole s Carolinou.