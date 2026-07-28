Po zlatom góle prišiel draft NHL. Chrenko o budúcnosti: Uvidí sa, čo povedia manažéri Rangers

Tomáš Chrenko
Tomáš Chrenko (Autor: SITA)
TASR|28. júl 2026 o 13:21
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Chrenka čaká výzva v podobe zabojovania o miestenku v zámorskej profilige.

Slovenský hokejista Tomáš Chrenko má za sebou zaujímavé týždne. V drese HK Nitra sa 18-ročný útočník postaral o rozhodujúci finálový gól so zlatou pečiatkou.

Následne prišiel na rad draft NHL, kde si mládežníckeho reprezentanta Slovenska vybral New York Rangers.

Chrenka tak čaká výzva v podobe zabojovania o miestenku v zámorskej profilige. Ak by to talentovanému mladíkovi nevyšlo, tak naďalej by mal obliekať dres „corgoňov“.

Chrenko sa už v mladom veku nezmazateľne zapísal do histórie nitrianskeho hokeja, v rozhodujúcom finálovom stretnutí o víťaza Tipsport ligy v sezóne 2025/2026 bol v 74. minúte autorom zlatého gólu.

Keď si pozerám ten gól, vždy mám zimomriavky

Pre klub tak vybojoval tretí majstrovský titul a ideálnym spôsobom zakončil oslavu storočnice.

„Po pravde, ešte som sa z toho veľmi nespamätal. Hocikedy si pozerám ten gól, vždy mám zimomriavky,“ vrátil sa Chrenko k tomuto momentu.

Na konci júna sa dočkal ďalšieho výrazného kariérneho momentu. V treťom kole draftu NHL odznelo jeho meno, keď si ho z celkovo 81. pozície vybral New York Rangers.

Následne sa mohol ukázať na tzv. „development“ kempe, na ktorom sa hráči zoznamujú s klubom a prostredím.

Užil som si kemp, boli tam super ľudia

„Bolo to neskutočné. Užil som si kemp, boli tam super ľudia, ktorí boli veľmi nápomocní.

Odniesol som si odtade dosť vecí a budem sa to snažiť pretaviť do mojej kariéry,“ povedal 18-ročný hokejista.

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Chrenko musel už opäť preladiť na povinnosti na ľade, pred sebou má totiž nabitý program v najbližších týždňoch: „Máme od pondelka zraz, idem do Piešťan.

Teraz sa budem pripravovať s reprezentáciou do 20 rokov a potom asi pôjdem na ľad s Nitrou.

V septembri ma čaká kemp v New Yorku, potom sa uvidí, ako sa rozhodnem. Či zostanem v USA alebo sa vrátim.“

Hlavnou otázkou tak je, či kariéra nitrianskeho odchovanca bude pokračovať v meste pod Zoborom alebo si vybojuje miesto v NHL.

Uvidí sa, či sa po kempe vrátim do Nitry

„Myslím, že na farme ešte nemôžem hrať. Keby motyka vystrelí, tak by som mohol v Rangers zostať, ale k tomu asi nepríde tento rok.

Uvidí sa, či sa po kempe vrátim do Nitry, ale môžem priznať, že by som rád zostal ešte tento rok v Nitre,“ vyhlásil Chrenko.

Podobne pozitívne indície prezradil na začiatku prípravy aj nový šéf nitrianskej striedačky Erik Čaládi.

Čaládi: S Tomášom počítame

„S Tomášom počítame. Jeho klub v NHL mu povedal, že podporia akékoľvek rozhodnutie. Viacerí sme sa zhodli, že by možno pre neho bolo najlepšie, aby tu zostal.

Viac-menej teda s ním rátame.“ To, kedy si na seba opäť oblečie dres HK, tak bude vo veľkej miere záležať aj od začiatku kempu Rangers.

„Možno sa mi podarí stihnúť hrať v domácich zápasoch Ligy majstrov za Nitru,“ naznačil Chrenko.

Samozrejme, primárnou ambíciou mládežníckeho reprezentanta Slovenska je vybojovať si stabilné miesto v najlepšej lige sveta.

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V New Yorku by sa v jednom tíme tak mohol stretnúť s krajanom a tiež dlhoročným hráčom Nitry Adamom Sýkorom.

Skúsim sa ukázať v čo najlepšom svetle

„Som veľmi rád, že môžem ísť do nováčikovského kempu v New Yorku. Skúsim sa ukázať v čo najlepšom svetle. Odohrám tam dva prípravné zápasy, čiže to bude tiež nová skúsenosť.

Potom sa uvidí, čo povedia manažéri Rangers so mnou smerom k budúcej sezóne,“ dodal na záver samotný hokejista.

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