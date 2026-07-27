V Anaheime debut nezažil, šancu mu zrejme dá Montreal. Získal amerického útočníka

Hráči Montrealu.
Hráči Montrealu. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. júl 2026 o 21:12
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Montreal ho vymenil za centra Seana Farrella.

Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens získal útočníka Sashu Pastujova z Anaheimu Ducks výmenou za centra Seana Farrella. Obaja hráči sú chránení voľní hráči a potrebujú nové zmluvy.

Dvadsaťtriročného Pastujova si Anaheim vybral v 3. kole draftu v roku 2021. V NHL zatiaľ nenastúpil, v uplynulej sezóne však zaznamenal v drese San Diega Gulls v AHL 21 gólov a 57 bodov v 71 zápasoch.

Farrell má 24 rokov a v NHL debutoval za Montreal v sezóne 2022/2023. V šiestich dueloch strelil jeden gól.

V minulom ročníku nazbieral za Laval Rocket v AHL 17 gólov a 53 bodov v 72 stretnutiach.

NHL

Hráči Montrealu.
Hráči Montrealu.
V Anaheime debut nezažil, šancu mu zrejme dá Montreal. Získal amerického útočníka
dnes 21:12
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