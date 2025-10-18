Ruský hokejista mení dres. Zo Žiliny smeruje do aktuálne najhoršieho tímu súťaže

Alexander Avcin v drese Žiliny.
Alexander Avcin v drese Žiliny. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 10:41
ShareTweet0

Skúsený útočník už v klube pôsobil v sezóne 2022/2023.

PREŠOV. Ruský útočník Alexander Avcin mení v rámci Tipsport extraligy klubovú príslušnosť.

Po necelom roku predčasne končí v tíme Vlci Žilina a vracia sa do HC Prešov, kde pôsobil už v sezóne 2022/2023.

Tridsaťštyriročný Rus nastúpil doteraz len na jeden ligový duel v dôsledku aj zdravotných problémov.

„Hokejová sezóna prináša aj ťažké rozhodnutia. Predsezónne dlhodobé zranenia viacerých zahraničných hráčov si vyžiadali postupné doplnenia hráčskej kvality s cieľom byť aj v takomto období konkurencieschopní a pevne držať nastavenie organizácie.

V súčasnosti nás náš vyšší počet zahraničných hráčov, ich nižšia zápasová vyťaženosť a s tým súvisiace ekonomické náklady prinútili urobiť tento krok.

Alexander Avcin je veľký profesionál v každom smere. Prajeme mu veľa zdravia a ďalšiu etapu jeho hráčskej kariéry bez zranení,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Žiliny riaditeľ a generálny manažér František Skladaný.

Facebook príspevok

Avcin prichádza Prešovu pomôcť odlepiť sa z posledného miesta v tabuľke, po 12 odohraných zápasoch má na konte len dve víťazstvá.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS


Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Fotka zo zápasu Banská Bystrica - Zvolen.
Fotka zo zápasu Banská Bystrica - Zvolen.
Bývalý hráč Zvolena naštartoval Bystričanov. Zuzin: Hrajú s ľahkosťou a preto strelili góly
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Ruský hokejista mení dres. Zo Žiliny smeruje do aktuálne najhoršieho tímu súťaže