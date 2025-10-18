Ruský hokejista mení dres. Zo Žiliny smeruje do aktuálne najhoršieho tímu súťaže

PREŠOV. Ruský útočník Alexander Avcin mení v rámci Tipsport extraligy klubovú príslušnosť.
Po necelom roku predčasne končí v tíme Vlci Žilina a vracia sa do HC Prešov, kde pôsobil už v sezóne 2022/2023.
Tridsaťštyriročný Rus nastúpil doteraz len na jeden ligový duel v dôsledku aj zdravotných problémov.
„Hokejová sezóna prináša aj ťažké rozhodnutia. Predsezónne dlhodobé zranenia viacerých zahraničných hráčov si vyžiadali postupné doplnenia hráčskej kvality s cieľom byť aj v takomto období konkurencieschopní a pevne držať nastavenie organizácie.
V súčasnosti nás náš vyšší počet zahraničných hráčov, ich nižšia zápasová vyťaženosť a s tým súvisiace ekonomické náklady prinútili urobiť tento krok.
Alexander Avcin je veľký profesionál v každom smere. Prajeme mu veľa zdravia a ďalšiu etapu jeho hráčskej kariéry bez zranení,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Žiliny riaditeľ a generálny manažér František Skladaný.
Avcin prichádza Prešovu pomôcť odlepiť sa z posledného miesta v tabuľke, po 12 odohraných zápasoch má na konte len dve víťazstvá.
