Tamáši odchádza zo Slovenska, zmluvu podpísal s českým vicemajstrom

Bude to pre neho prvé zahraničné pôsobisko. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Vidíme v ňom perspektívneho hráča a očakávame, že nám pomôže aj so zlepšením produktivity," uviedol k angažovaniu 25-ročného Tamášiho generálny manažér nedávneho finalistu českej extraligy Aleš Kmoníček.

Je to kvalitný center, ktorý by nám mal na tomto poste zaceliť medzeru po hráčoch, ktorí odišli.

V základnej časti extraligového ročníka 2022/2023 odohral 45 zápasov, v ktorých si ziskom 28 kanadských bodov (13+15) vytvoril osobné maximum.

Banskobystrický tím obsadil v základnej časti 4. miesto, no v play off vypadol už v prvom kole v sedemzápasovej sérii so Spišskou Novou Vsou. Tamáši mal vo vyraďovacej časti bilanciu jeden gól a jedna asistencia.