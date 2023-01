Považovali ho za brankára budúcnosti. Teraz je k dispozícii zadarmo

Potom nepredĺžil zmluvu s Carolinou a sťahoval sa do Detroitu, kde márne hľadá formu zo sezóny 2020/21. Naopak, jeho výkony degradujú. Nové pôsobisko by ho však mohlo nabudiť, preto by potenciálneho záujemcu o zisk jeho služieb zadarmo nemusel odradiť ani trojmiliónový plat.

Nie je jediným hráčom na waiver listine. Ocitol sa tam aj útočník Dallasu Stars Nicholas Caamano.