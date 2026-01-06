Slovák po MS juniorov zmenil pôsobisko. Nadviaže na spoluprácu s krajanom z útoku

Slovenský hokejista Alex Mišiak po skončení tohtoročných juniorských majstrovstvách sveta zmenil pôsobisko v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Erie Otters vymenili osemnásťročného útočníka do Kingston Frontenacs za budúce výbery v drafte OHL
V novom tíme nadviaže spoluprácu s krajanom Tomášom Pobežalom, s ktorým hral na uplynulom svetovom šampionéte do 20 rokov.
Mišiak pôsobí v OHL prvú sezónu. Otters si ho vybrali z 32. miesta v drafte importov CHL. Útočník s ľavým držaním hokejky, vysoký 183 cm a vážiaci 82 kg, má v doterajšom priebehu sezóny 6 gólov a 12 asistencií v 31 zápasoch. Sezónu 2024/25 začal na Slovensku vo Zvolene, v januári sa pripojil k tímu Waterloo Black Hawks v USHL.
„Alex bude vynikajúcim prínosom pre náš káder,“ povedal generálny manažér Frontenacs Kory Cooper pre klubový web. „Veľmi pozorne sme ho sledovali. Do tímu prináša zručnosť aj fyzickú hru. Alex bude spôsobilý hrať aj v nasledujúcej sezóne, takže sa tešíme, že ho budeme mať v zostave teraz aj do budúcnosti.“
Mišiak reprezentoval Slovensko na MS juniorov 2026 v Minnesote. Na turnaji zaznamenal jednu asistenciu v štyroch zápasoch. Alex bude spoluhráčom slovenského útočníka Kingstonu Tomáša Pobežala.
„Na MS juniorov sme mali možnosť sledovať, ako Alex a Tomáš hrajú spolu,“ pokračoval Cooper. „Bude vzrušujúce sledovať, ako bude táto chémiu ďalej budovať v Kingstone. Prítomnosť Tomáša v kabíne pomôže Alexovi uľahčiť prechod pri adaptácii na nový tím a mesto.“
VIDEO: Spolupráca Mišiaka a Pobežala proti Švédsku
Alex bude k dispozícii aj pre draft NHL 2026. Frontenacs začínajú výjazd po Západnej konferencii tento štvrtok večer v Saginaw.