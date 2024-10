Šokoval na MS U18, lákajú ho na univerzity. Štart v USA si chváli, teší sa na snehové búrky

Nikam sa neplaší. So štartom prvého zahraničného angažmánu je spokojný, ale nelieta v oblakoch a žije prítomnosťou.

ALANOVI LENĎÁKOVI sa rýchlo zmenil život. Pred rokom ešte ani nemyslel na to, že by mohol sezónu 2024/25 začať v Amerike a dostávať ponuky z univerzitnej NCAA.

Vlani si urobil meno ako jednotka Slovenska na MS do 18 rokov, na ktorých mladíci šokujúco postúpili do semifinále. Teraz verí, že by mohol zabojovať aj o štart na MS do 20 rokov.

Máme ako tím nevyrovnané výkony, ešte sa zohrávame a potrebujeme sa dostať do pohody. V prvých dvoch zápasoch sme hrali dobre, potom nám to nevychádzalo. Ale teraz mám pocit, že sa začíname stabilizovať a že už to bude konzistentnejšie.

Napriek tomu, že ste v USA ešte nechytali, ste začali ako jednotka. Bol to prísľub, ktorý vám dali pred sezónou?

Do Farga som šiel s tým, že tu mám šancu zabojovať o post jednotky. Napokon sa to aj podarilo. Nikto mi vyslovene nepovedal, že som prvý brankár, ale vyťaženosťou to tak vyzerá. Zatiaľ som spokojný.

Je iné chytať v Amerike a v Európe?

Chvíľku trvá zvyknúť si na menší ľad, ale už vlani, keď som chytal v projekte, sme hrávali na menšom klzisku, čiže to nie je pre mňa problém. Len si tu treba dávať pozor a byť stále v strehu. Každá pozícia je nebezpečná.