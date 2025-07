Nasleduje kroky úspešného otca. Mladý Slovák podpísal zmluvu v českej extralige

BRATISLAVA. Osemnásťročný slovenský hokejista Adrien Bartovič podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s extraligovým klubom Bílí Tygři Liberec. S českým tímom sa dohodol na dvojročnej spolupráci s následnou opciou.

Mladý útočník tak pod Ještědom nadviaže na úspešné pôsobenie svojho otca Milana Bartoviča, v súčasnotí trénera slovenského klubu Vlci Žilina. Liberec o tejto akvizícii informoval klub na svojom oficiálnom webe.



Rodák z Pardubíc, ktorý má po matke české a po otcovi slovenské občianstvo, sa vracia do dobre známeho prostredia. Práve v Liberci začínal s hokejom, no pred tromi rokmi zamieril do Švédska, kde pôsobil v mládežníckych tímoch Malmö.