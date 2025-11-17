Ročne si príde na viac ako 10 miliónov dolárov. Švédsky útočník podpísal lukratívnu zmluvu

Adrian Kempe.
Adrian Kempe. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
17. nov 2025 o 09:15
Jeho nová zmluva bude platiť až do sezóny 2033/2034.

LOS ANGELES. Švédsky hokejový útočník Adrian Kempe sa s klubom NHL Los Angeles Kings dohodol na novej osemročnej zmluve v celkovej hodnote 85 miliónov amerických dolárov.

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na svoje zdroje. Klub zatiaľ oficiálne o kontrakte neinformoval.

Dvadsaťdeväťročný Kempe odohral všetkých desať sezón vo svojej zámorskej kariére v drese Kings, v 649 stretnutiach nazbieral 420 bodov (200+220).

Jeho nová zmluva bude platiť až do sezóny 2033/2034 s priemerným ročným platom 10,625 milióna dolárov. V lete sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom.

Krídelník nastrieľal v uplynulých štyroch sezónach zakaždým aspoň 28 gólov. V minulom ročníku si pripísal 73 bodov (35+38) v 81 zápasoch, v prebiehajúcej sezóne je líder tímu s 19 bodmi v 19 stretnutiach.

V drese Švédska by sa mal predstaviť aj na februárových ZOH v Taliansku.

NHL

Ročne si príde na viac ako 10 miliónov dolárov. Švédsky útočník podpísal lukratívnu zmluvu
dnes 09:15
