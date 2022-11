Holešinský prišiel z Plzne vo výbornej forme. Pred zápasom zažil šok

"Vždy sa poteším nominácii, nikdy by som ju neodmietol. Teším sa na to, čo s chalanmi prevedieme," povedal na pondelkovom zraze.

Na západe Čiech je len krátko, no v klube mu po pozvánke do reprezentácie vyšli v ústrety: "Nerobili mi žiadny problém, dokonca mi požičali auto. Takže všetko je ako má byť."

"Vždy sú tieto turnaje na to, aby tréneri videli nových hráčov a aby sa hráči vžili so systémom. Len tak dokážeme uhrať dobrý výsledok."

To mi sadlo, čo sa prejavilo aj v tom, že som dal tri góly. Nitre ma už poznali a dávali si na mňa väčší pozor. Takže teraz mi to ide, ale počítam, že si začnú dávať na mňa pozor aj v českej lige. Vyšiel mi začiatok, to je hlavné.

Na záver opísal Holešinský aj nepríjemnosť, ktorá sa mu stala v piatok pred zápasom s Karlovými Varmi.

"Nezačalo to dobre, keď som išiel ráno na rozkorčuľovanie, tak som dostal šmyk, auto je trochu na šrot, ale mne sa našťastie nič nestalo. Potreboval som na to zabudnúť, zápas mi k tomu pomohol. Dal som gól a dve asistencie. Bol to šok, ale keď som začal hrať, tak to zo mňa opadlo."