Sýkora neuspel v kempe Rangers, klub ho poslal na farmu do AHL

NEW YORK. Klub New York Rangers zo zámorskej NHL poslal slovenského útočníka Adama Sýkoru na farmu do Hartfordu Wolf Pack.

Po Servácovi Petrovskom, Maximovi Čajkovičovi, Martinovi Mišiakovi a Samuelovi Kňažkovi je to piaty Slovák, ktorý skončil v prípravnom kempe.

Spolu so Sýkorom poslali Rangers na farmu aj Alexa Belzileho, Antona Blidha, Turnera Elsona, Connora Mackeyho a Rileya Nasha.