Slovákom sa v AHL darilo. Sýkora si pripísal ďalšiu asistenciu, bodoval aj Chromiak

Adam Sýkora.
Adam Sýkora.
13. nov 2025 o 08:44
Ani jeden z hráčov sa však netešil z víťazstva.

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej AHL, v ktorom jeho Hartford Wolf Pack prehral na ľade Providence Bruins 2:3 po predĺžení a sériu bez triumfu natiahol už na päť stretnutí.

Pre dvadsaťjedenročného útočníka to štvrtý bod (2+2) v dvanástom zápase sezóny.

O jednu gólovú prihrávku si vylepšil osobné štatistiky aj jeho krajan Martin Chromiak, no ani on sa netešil z výhry.

Ontario Reign prehralo na ľade Calgary Wranglers 2:3. Dvadsaťtriročný krídelník nazbieral v 14 dueloch deväť bodov (5+4) a je najproduktívnejší zo Slovákov v AHL.

AHL

