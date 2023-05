Calgary zmenilo trénera. Teraz môže Ružička ukázať svoj potenciál, tvrdí expert

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Adam Ružička z tímu Calgary Flames v zámorskej NHL nedostával v aktuálnej sezóne dosť priestoru od trénera Darryla Suttera na to, aby naplno ukázal svoj potenciál.

Podľa experta Shanea Stevensona z portálu Flames Nation mohol byť 23-ročný Bratislavčan platnejším hráčom počas celého ročníka, ak by ho Sutter častejšie zaraďoval do zostavy a do vyšších formácií.