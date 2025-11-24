Emotívne dni pre Jánošíka. Zlomil si nohu, no Mladá Boleslav s ním predĺžila kontrakt

Kapitán Mladej Boleslavi Adam Jánošík.
Kapitán Mladej Boleslavi Adam Jánošík. (Autor: Facebook/BK Mladá Boleslav)
Som hrdý a vďačný, priznal slovenský hokejista.

Slovenský hokejista Adam Jánošík predĺžil zmluvu s českým extraligistom BK Mladá Boleslav o ďalšie dva roky. Klub však zároveň informoval, že kapitán tímu v nedeľu po zásahu pukom utrpel zlomeninu nohy.

Tridsaťtriročný obranca sa po jeden a pol mesačnej pauze zapríčinenej zranením vrátil do zápasovej akcie, ale po štyroch odohratých zápasoch bude opäť nútene pauzovať.

„Také veci k športu patria, aj keď sa s tým človek nikdy nezmieri. V poslednej dobre si vyberám naozaj veľa smoly,“ citoval Jánošíka klubový web.

Účastník šiestich majstrovstiev sveta a bývalý obranca Košíc, Chomutova, Liberca, bratislavského Slovana, Litvínova, Plzne či švédskeho Oskarshamnu sa však teší aspoň z novej zmluvy.

„Som však hrdý a vďačný, že bude môcť v Mladej Boleslavi pokračovať. Cítim tu dôveru a podporu, s rodinou sme tu veľmi šťastní. Verím, že s tak úžasnou partiou, akú v kabíne máme, dokážeme ešte veľké veci. Urobím všetko preto, aby som sa vrátil čo najskôr a čo najlepšie pripravený,“ dodal Jánošík.

Prínos slovenského kapitána ocenil aj športový šéf klubu Tomáš Vlasák: „Adam je pre nás neoddeliteľnou súčasťou tímu.

Je lídrom, ktorý dokáže spojiť kabínu, dodať pokoj aj pritvrdiť na ľade. Jeho skúsenosti a charakter sú pre nás zásadné. Preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli na predĺžení zmluvy.“

