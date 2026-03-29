VIDEO: Skvelý Gajan pomohol tímu v NCAA. Štrbák a Marinov vypadli v semifinále

Slovenský hokejový obranca Martin Štrbák a brankár Matej Marinov prehrali svoje zápasy v regionálnom semifinále americkej univerzitnej súťaže NCAA.
V hre o postup na záverečný turnaj Frozer Four do Vegas (9.-11. apríla) tak už zo Slovákov ostal len brankár Adam Gajan.
Štrbákov tím Michigan State viedol nad Wisconsinom ešte v tretej tretine 3:1, ale napokon prehral 3:4 po predĺžení. Štrbák nebodoval a keďže sa mu skončila univerzitná sezóna, môže podpísať zmluvu s Buffalom Sabres, ktoré ho draftovalo do NHL v roku 2023 v 2. kole zo 45. miesta.
Do semifinále nepostúpil ani Quinnipac s brankárom Marinovom, ktorý prišiel do bránky v zápase s North Dakotou už v 12. minúte za stavu 0:3. Jeho tím napokon prehral 0:5.
Šancu na postup do celkového semifinále ešte má brankár Gajan z Minnesoty Duluth. Jeho tím vyhral v regionálnom štvrťfinále Penn State 3:1, keď Gajan chytil 29 striel súpera.
O postup na záverečný turnaj sa Minnesota Duluth stretne v nedeľu o 23:30 SELČ s Michiganom Wolverines.
Gajana v roku 2023 draftoval tím NHL Chicago Blackhawks v 2. kole z 35. miesta.