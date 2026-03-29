VIDEO: Skvelý Gajan pomohol tímu v NCAA. Štrbák a Marinov vypadli v semifinále

Adam Gajan v bránke UMD Bulldogs. (Autor: Instagram/adam__gajan)
TASR|29. mar 2026 o 13:45
ShareTweet0

Slovenský brankár chytil 29 striel súpera.

Slovenský hokejový obranca Martin Štrbák a brankár Matej Marinov prehrali svoje zápasy v regionálnom semifinále americkej univerzitnej súťaže NCAA.

V hre o postup na záverečný turnaj Frozer Four do Vegas (9.-11. apríla) tak už zo Slovákov ostal len brankár Adam Gajan.

Štrbákov tím Michigan State viedol nad Wisconsinom ešte v tretej tretine 3:1, ale napokon prehral 3:4 po predĺžení. Štrbák nebodoval a keďže sa mu skončila univerzitná sezóna, môže podpísať zmluvu s Buffalom Sabres, ktoré ho draftovalo do NHL v roku 2023 v 2. kole zo 45. miesta.

Do semifinále nepostúpil ani Quinnipac s brankárom Marinovom, ktorý prišiel do bránky v zápase s North Dakotou už v 12. minúte za stavu 0:3. Jeho tím napokon prehral 0:5.

Šancu na postup do celkového semifinále ešte má brankár Gajan z Minnesoty Duluth. Jeho tím vyhral v regionálnom štvrťfinále Penn State 3:1, keď Gajan chytil 29 striel súpera.

VIDEO: Skvelý zákrok Gajana

O postup na záverečný turnaj sa Minnesota Duluth stretne v nedeľu o 23:30 SELČ s Michiganom Wolverines.

Gajana v roku 2023 draftoval tím NHL Chicago Blackhawks v 2. kole z 35. miesta.

Ďalšie súťaže

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»VIDEO: Skvelý Gajan pomohol tímu v NCAA. Štrbák a Marinov vypadli v semifinále