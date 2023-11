VIDEO: Naznačil delovku a všetkých oklamal. Holovič strelil gól v poslednej sekunde

Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "Zápas sme nezačali veľmi dobre. Hlavne prvú tretinu, tam sme mali horší pohyb, zle sme hrali, zle sme bránili v obrannom pásme, kde nás súper značne prestrieľal. Druhá tretina sa už zlepšila, mali sme tam dosť šancí, aby sme náskok zvýšili na viac ako o jeden gól.

V závere zápasu sme mali šancu rozhodnúť do prázdnej bránky, ale nakoniec sme inkasovali v poslednej sekunde. Ešte sme mali šance aj v predĺžení, oni ich ubránili a my sme nepremenili presilovú hru 4 na 3 a to rozhodlo, že sme prehrali lebo trestné strieľania sú lotéria."

Roman Straka, asistent trénera HK Gladiators Trnava: "Ja si myslím, že sa hral vyrovnaný zápas na obidve strany. My máme ten problém, že dostávame ľahké góly, bolo to vidieť hlavne v druhej tretine, kedy sme strelili vedúci gól a následne sme hneď inkasovali.

Snažili sme sa upozorňovať hráčov, aby hrali bez faulov, pretože vieme, že Topoľčany majú vynikajúce presilovky. Dnes sa nám to celkom podarilo, aj keď niekedy so šťastím, ubrániť. Rozhodujúce bolo to oslabenie v predĺžení, že sme vydržali bez inkasovaného gólu."