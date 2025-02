Mexický spevák sa v 66 rokoch predstavil na MS v obrovskom slalome, nechýbal ani dedko z Haiti

Kvalifikáciu do hlavnej súťaže obrovského slalomu mužov absolvovali aj muži po šesťdesiatke. A dokonca dokončili svoje jazdy.

Nie je to však jediná vec, ktorá odlišuje Jeana-Pierra Roya od ostatných pretekárov na tomto svetovom šampionáte. Čulý šesťdesiatnik je starý otec štyroch detí.

Druhý má 61 rokov a je zakladateľom a zároveň prezidentom Haitskej lyžiarskej federácie. Roy je so svojou okrúhlou tvárou, prešedivenou bradou a miernou nadváhou neprehliadnuteľný.

Pred štvrtkovou kvalifikáciou obrovského slalomu Roy prezradil, aký je jeho cieľ.

Pred pretekmi sa nachádzal na 5777. mieste hodnotenia FIS v rámci obrovského slalomu a v príprave na majstrovstvá sveta sa v januári zúčastnil na majstrovstvách Talianska v Kronplatzi.

"Mám 61 rokov a mojím cieľom je dokončiť preteky. Len dokončiť preteky," skonštatoval.

Roy absolvuje v Saalbachu svoje ôsme majstrovstvá sveta, kariéru začal v roku 2011 v Garmisch-Partenkirchene ako 47-ročný. Skončil tam v obrovskom slalome na 127. mieste.

"Milujem ľudí v Rakúsku, lebo oni milujú lyžovanie. A je im úplne jedno, či je to najlepší pretekár na svete alebo len ten, kto len chce zísť do cieľa. Rakúšania sa narodili preto, aby lyžovali, a to sa mi páči," skonštatoval Roy.