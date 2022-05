ONLINE: Nitra - Slovan Bratislava (Tipos extraliga, 6. zápas finále)

Vážení športoví priatelia, vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo šiesteho finálového zápasu Kaufland play-off Tipos Extraligy medzi domácou Nitrou a hosťujúcim Slovanom Bratislava. Úvodné buly je na programe o 18:00.



Už nie je čas na chyby, ide o všetko, ide o veľa. Nitra musí, Slovan môže. Bratislavčania vyhrávajú v sérii 3:2 na zápasy a majú mečbal, ktorý sa dnes budú snažiť premeniť na absolútneho víťaza. Nitra však do zápasu vstupuje s jediným cieľom, vrátiť sériu späť do hlavného mesta. Kto sa bude dnes tešiť?



V poslednom súboji, ktorý sa hral v piatok, zvíťazili belasí 3:1. V prvej tretine gól nepadol, v druhej sa Slovan dostal do dvojgólového náskoku zásluhou Yogana a premiérového strelca Lukošíka. V záverečnej minúte prostrednej časti strelil gól do šatne Mezei. Slovan v tretej tretine vyrovnanie nedopustil a svoj náskok ešte zvýšil, presilovku využil Harris a stanovil konečné skóre 3:1.