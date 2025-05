Po kariére sa vytratil. Hossa bol džentlmen, proti Chárovi sa hralo hrozne, hovorí Zetterberg

Nemám problém zaplniť si dni. Nechýba mi samotný hokej, ale rád si pozriem zápas. Najmä pri pozeraní finálových stretnutí si poviem, že by bolo pekné ešte si zahrať. Ale potom si uvedomím, koľko úsilia to stojí. A potom rýchlo zmením názor (smiech).

Veľa bývalých športovcov hovorí o tom, aké bolo náročné naskočiť do normálneho života po kariére. Ako ste to prežívali vy?

Teraz sa venujem firme na výrobu korčúľ. Je to trochu pokojnejší spôsob, ako zostať pri hokeji. Najskôr som od toho nemal veľké očakávania, no bolo to niečo spojené s hokejom. Videl som v tom technológiu a potenciál.

Samozrejme, človek na to občas myslí. Každý rok ohlasujú nové mená. Teraz viem, aký výnimočný musíte byť, aby vás tam zaradili. Ak sa to stane, budem veľmi rád. Ak nie, som spokojný s tým, čo sa mi v kariére podarilo.

Ako si spomínate na rok 2008, keď ste vyhrali svoj jediný Stanleyho pohár?

Mali sme naozaj neuveriteľný tím. Myslím si, že to odštartovalo ešte pár rokov skôr, keď sme boli blízko, ale nedokázali sme to dotiahnuť do konca. V roku 2008 sme to prelomili. Žiadna trofej sa nezískava tak ťažko ako Stanleyho pohár. Preto ho veľa skvelých hráčov ani nemá.

Vo finále ste hrali dva roky za sebou proti Pittsburghu. Marián Hossa bol v prvom prípade vaším protihráčom v drese Pittsburghu, v druhom spoluhráčom v Detroite. Obe finále však prehral.

Ak mám byť úprimný, podľa mňa sme v roku 2009 mali ešte lepší tím ako v roku 2008. Opäť sme narazili na Pittsburgh, ktorého hráči boli motivovaní a chceli odplatu.