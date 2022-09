Hokejisti Slovana Bratislava vstupujú dp novej sezóny Ligy majstrov. V nej sa nachádzajú v skupine C spoločne s Tappara Tampere, SC Rapperswil, a Red Bull Mníchov.



Na úvod čaká Slovan súper ťažkého kalibru a jeden z ašpirantov na celkový triumf v súťaži, fínsky celok Tappara Tampere. Stretnutie sa začína o 19:30 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.



Tappara Tampere považuje za oficiálny dátum svojho vzniku rok 1955, avšak klub nadväzuje na svojho predchodcu TBK, ktorý pôsobil už od roku 1932. Klubovými farbami sú modrá, oranžová a biela. Klub hráva svoje zápasy v novučičkej modernej Tampere Deck Arena, ktorá bola dejiskom tohtoročných MS v hokeji a svetový šampionát sa do nej vráti aj v budúcom roku.



Tappara bola súčasťou Champions Hockey League vo všetkých siedmich doposiaľ odohraných ročníkoch, v minulej sezóne podľahla vo finále švédskemu BK Rögle.



Slovan zapísal na súpisku pre boje v základných skupinách 31 hráčov: 3 brankárov, 10 obrancov a 18 útočníkov.



Brankári:

31 Samuel HLAVAJ / 34 Jared COREAU / 52 Samuel BAROŠ



Obrancovia:

3 Daniel DEMO / 5 Carl ACKERED / 6 Boris ŽABKA / 8 Michal SERSEN (C) / 43 Patrik MAIER / 44 Juraj VALACH / 48 Daniel GACHULINEC / 55 Matt MACKENZIE / 73 Michal BEŇO / 98 Andrej GOLIAN



Útočníci:

13 Antonio OŽVALD / 16 Roman KUKUMBERG / 19 Milan KYTNÁR / 20 Jakub MINÁRIK / 23 Brant HARRIS / 24 Tomáš ZIGO / 25 William RAPUZZI / 26 Tomáš TÖRÖK / 27 Tomáš MATOUŠEK / 28 Alex ŠOTEK / 32 František DEJ / 39 Liam PECARARO / 49 Samuel TAKÁČ / 63 Miroslav PREISINGER / 70 Adam LUKOŠÍK / 77 Ján PETRISKA / 87 Marcel HAŠČÁK / 88 Daniil FOMINYKH