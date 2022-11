Kane nastúpi v piatkovom dueli proti USA, potvrdil anglický tréner Southgate

BRATISLAVA. Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane bude schopný nastúpiť v piatkovom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Katare proti výberu USA. Ako referuje spravodajský web BBC, potvrdil to tréner Angličanov Gareth Southgate.

Útočník Tottenhamu Hotspur zaznamenal v najcennejšom drese v 76 zápasoch dovedna 51 gólov a už len dva zásahy mu chýbajú na to, aby vyrovnal reprezentačný rekord Wayna Rooneyho.

Tvrdí, že sa už cíti „omnoho lepšie“ po tom, čo bol v pondelok vystriedaný. „Cítil sa zle a malo to vplyv na jeho videnie. Obávali sme sa, že to bol otras mozgu, ale vyšetrenia nič neukázali, takže je na tom dobre,“ povedal Southgate.

Anglický kormidelník dúfa, že jeho zverenci po Iránčanoch zdolajú i Američanov a zabezpečia si postup do osemfinále.

„Radi by sme mali postup čo najskôr vo vrecku. Prvým cieľom je postup zo skupiny. Dúfam, že sa nám to podarí v piatok, ale bude to iný zápas ako v pondelok,“ skonštatoval Southgate.