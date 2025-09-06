Víťazný vstup slovenských tímov v MOL lige. Nepripustili sme drámu, vraví tréner Šale

BRATISLAVA. Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda úspešne vstúpili do nového ročníka československej MOL ligy.
V prvom kole deklasovali na domácej palubovke Handball club Zlín 49:18, keď sa až jedenástimi gólmi blysla krídelníčka Linea Čočajová.
Úlohu favoritiek potvrdili aj hráčky HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré zdolali Sokol Písek 36:25. Po osem gólov dali Olívia Ščípová a Mária Holešová.
"Zápas hodnotím pozitívne. Posledné výsledky v príprave neboli moc lichotivé, no dnes sme vyhrali bez problémov. Nepripustili sme drámu a viedli sme celý zápas.
V obrane bolo určite viac chýb ako si predstavujem. Keď to odstránime, budeme hrať ešte lepšie, ale podali sme výkon, od ktorého sa môžeme odraziť," zhodnotil zápas pre TASR tréner Šale Peter Pčola.
VIDEO: Aj hádzanárka Katarína Pócsíková hodnotí zápas Šaľa - Písek
MOL liga - 1. kolo:
Dunajská Streda - Zlín 49:18 (22:9)
Najviac gólov: Čočajová 11/3, Policaarpová Santosová 6, Pastorková, Wothová a Krivokapičová po 5 - Kříčková 5, Krejčíková, Ulmanová, Mikulášková a Stiksová po 2.
Rozhodovali: Budzák, Záhradník, 7 m hody, 3/2 - 3/2, vylúčené: 2:2, 192 divákov
Slovan Duslo Šaľa - Písek 36:25 (19:12)
Najviac gólov: Ščipová 8/4, Holešová 8, Pócsiková 7 - Korešová 6, Holeňáková 5, Stellnerová a Seidlová po 3.
Rozhodovali: Bohuniczky, Szerencses, 7 m hody: 5/5 - 3/3, vylúčené: 2:3, 420 divákov
Plzeň - Kynžvart 27:33 (12:16)
Najviac gólov: Panošková a Vysloužilová 5, Drozdová 4 - Vavrová 8/3, Dresslerová a Blahutová 6.
Rozhodovali: Hanek, Pavliček, vylúčené: 3:2, 266 divákov