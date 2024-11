Kde sledovať Slovenky na ME v hádzanej? Naposledy sa postarali o senzáciu

Zápasy šiestich základných skupín sú na programe v Innsbrucku, Debrecíne a Bazileji. Hlavná fáza, do ktorej postúpia po dva tímy z každej skupiny, sa uskutoční vo Viedni (6 tímov) a v Debrecíne (6 tímov).

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky čaká tretie účinkovanie na majstrovstvách Európy. Kontinentálny šampionát je na programe od 28. novembra do 15. decembra v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku.

Každý zo šestice absolvuje štyri duely, pričom sa nestretne so súperom zo základnej skupiny. Z hlavnej fázy idú po dva tímy do semifinále a tretie najlepšie zabojujú o piate miesto.

Posledných päť stretnutí je na programe vo Viedni. Slovenky by v prípade postupu hrali v rakúskom hlavnom meste proti družstvám zo skupín D a F.

"Pocity sú dobré, v príprave sme hrali na dobrej úrovni. Tak by to malo byť aj v Rakúsku. Musíme zdolať prvého súpera, to je najdôležitejšie," povedal pred turnajom Dueňas.