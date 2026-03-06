Slovenská reprezentácia príde o lídra. S kariérou sa rozlúči v baráži proti Ukrajine

Kapitán slovenskej hádzanárskej reprezentácie Ľubomír Ďuriš v marcových zápasoch baráže MS 2027 proti Ukrajine zakončí reprezentačnú kariéru.
Tridsaťosemročný líder výberu španielskeho kormidelníka Fernanda Guricha verí, že bodkou za jeho účinkovaním v najcennejšom drese bude priblíženie sa k účasti na MS.
„Po 15 rokoch som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. Po rozhovoroch s trénerom Gurichom sme sa dohodli, že ešte pomôžem v týchto dvoch kvalifikačných zápasoch, ktoré verím, že budú úspešné a nakoniec aj posledné pre mňa v najcennejšom drese.
Hovorí sa, že vek je iba číslo, ale telo si dobre pamätá, čo zažilo. Mám 38 rokov a telo si vyžaduje dlhšiu regeneráciu. Zápasy reprezentácie sú na vysokej úrovni, tam človek potrebuje byť na 100 percent zdravý a pripravený.
Preto som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru a sústrediť sa ešte na klubovú. Aj keď sa mi bude odchádzať ťažko, lebo to tu mám veľmi rád, myslím si, že je to správne rozhodnutie,“ povedal pre web Slovenského zväzu hádzanej Ďuriš, stredná spojka, ktorá tvorí útočnú hru slovenského národného tímu a Považskej Bystrice.
Úvodný duel bude v stredu 18. marca od 19.30 h hostiť nemecké mesto Bensheim, keďže Ukrajinci nemôžu hrávať domáce zápasy v rodnej krajine.
Odveta je na programe v nedeľu 22. marca od 13.00 h v Považskej Bystrici, kde Ďuriš svoju reprezentačnú kariéru definitívne uzavrie.
Víťaz dvojzápasu bude o postup na svetový šampionát bojovať v máji proti Severnému Macedónsku.
Nominácia Slovenska na barážové zápasy proti Ukrajine
Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/HUN), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov), Michal Martin Konečný (SC Ferlach/AUS)
Pivoti: Šimon Macháč (MŠK Považská Bystrica), Marek Páleš (HK Bojnice), Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/CZE), Jakub Petržela (Sandefjord Håndball/NOR)
Spojky: Ľubomír Ďuriš, Marek Štefina (obaja MŠK Považská Bystrica), Martin Potisk (Meshkov Brest/BLR), Jakub Prokop (BM Torrelavega/ESP), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/CZE), Jakub Kravčák, Lukáš Urban (obaja Tatran Prešov), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Samuel Valent (MHC Štart Nové Zámky), Jakub Féder (Stralsunder HV/GER)
Krídelníci: Erik Fenár (Tatran Prešov), Lukáš Péchy (MŠK Považská Bystrica), Juraj Briatka (HK Agro Topoľčany), Adam Dopjera (One Veszprém/HUN)