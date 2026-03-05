Slovenky sú v Euro Cupe naďalej bez bodu, na domácej palubovke podľahli Rumunkám

EHF Euro Cup - 1. skupina
Slovensko - Rumunsko 26:32 (9:18)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Pénzesová, Ščípová 2, Lanczová 5/2, Györiová 4, Rajnohová, Bujnochová 3, Vargová 4, Lengyelová, Dvorščáková 1, Popovcová 3, Ratvajská, Pócsíková 3, Bačenková, Geffertová 1. Najviac gólov Rumunska: Grozavová 10/2, Boiciucová 5, Ostaseová a Rosuová po 4
Rozhodovali: Cournilová, Lamourová (obe Fr.), vylúčenia: 3:3, 7m hody: 3/2 - 4/2
Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení v 1. skupine Euro Cupu.
V michalovskej Chemkostav Aréne prehrali vo štvrtok s Rumunskom 26:32 a v tabuľke sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.
Slovenky predtým prehrali v Poľsku 20:28 a v Bratislave s topfavoritom skupiny Nórskom 19:31.
V nedeľu o 18.00 h nastúpia na odvetný duel s Rumunskom v meste Bistrita. Na čele skupiny sú bez straty úradujúce svetové i európske šampiónky a olympijské víťazky Nórky, ktoré vyhrali v Poľsku 31:24
EHF Euro Cup je súťaž určená pre národné tímy, ktoré už majú istú účasť na ME 2026 a nemusia hrať kvalifikáciu.
Slovensko bude v decembri tohto roka európsky šampionát spoluorganizovať. Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále Euro Cupu prvé dva tímy. V 2. skupine figurujú Dánsko, Maďarsko, Turecko a Česko.
V domácom súboji s Rumunkami neviedli zverenky trénera Jana Beňadika ani raz. Krok s favoritom držali v prvom polčase iba v úvodnej desaťminútovke.
Bujnochová na začiatku deviatej minúty znížila na 5:6 z pohľadu Sloveniek, nasledovala však šnúra štyroch zásahov súperiek, ktoré si už do prestávky vytvorili rozhodujúci deväťgólový náskok.
Domáce hráčky po zmene strán zlepšili hru, mohutne doťahovali a Lanczová osem minút pred koncom zavŕšila zo sedmičky šesťgólovú sériu svojho tímu na 25:27. Rumunky však už potom drámu nepripustili a v závere ešte zvýraznili rozdiel v skóre.