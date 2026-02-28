Považská Bystrica neobhájila víťazstvo v Slovenskom pohári. Trofej získal jeho úhlavný rival

Hádzanári Prešova
Hádzanári Prešova (Autor: Handball Team Tatran Prešov/Viktor Zamborský)
28. feb 2026 o 21:12
Prešov po ročnej pauze opäť získali prvenstvo.

Slovenský pohár - finále

Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 35:30 (21:18)

Najviac gólov: Karlov 9/2, Bogdanič 8/2, Hozman 5 - Ďuriš 7, Péchy a Macháč po 5.

Rozhodovali: Budzák a Záhradník, vylúčení: 5:4, 7 m: 5/4 - 2/2

Diváci: 1500 (vypredané).

Hádzanári Tatrana Prešov po ročnej pauze opäť získali Slovenský pohár. V sobotňajšom finále v Žiline zdolali MŠK Považská Bystrica po presvedčivom výkone 35:30 (21:18). V sezóne tak naďalej nespoznali chuť prehry.

Považania viedli v úvode 2:0, Šarišania však okamžite duel otočili na 3:2. Obhajcovia prvenstva sa dostali do vedenia ešte raz, a to na 8:7, no od tohto momentu udávali tón už „zeleno-bieli“.

Ešte v prvom polčase predviedli päťgólovú šnúru a viedli 14:9. Považania dokázali po zmene strán znížiť aj na 17:18, no Tatran v koncovke drámu nepripustil. Súťaž vyhral 19-krát v histórii a oplatil Považskej Bystrici minuloročnú prehru. 

Hlasy po zápase

Radoslav Antl, tréner Prešova: „Triumf sa nerodil ľahko. Považská má svoju kvalitu a dnes hrala nad svojím štandardom. Jej hráči makali, klobúk dole pred nimi. V prvom polčase sme viedli o päť gólov, no vlastnými chybami sme postavili súpera na nohy. Nebál som sa, veril som, že duel zvládneme. Máme dve rovnocenné šestky, ak nepotiahne jedna, potiahne druhá, to je naša sila.“

Václav Straka, tréner P. Bystrice: „Výborný zápas. Prvý polčas mal obrovské tempo. Na našej strane sa však prejavil trochu úbytok síl. Na lavičke máme omladinu, ktorá veľmi dobre trénuje, ale na zisk pohára to v tejto sezóne ešte nebolo. O rok sa vrátime silnejší.“

Prehľad doterajších víťazov SP v hádzanej mužov:

1971: Tatran Prešov

1972: ZŤS Martin

1973: ČH Bratislava

1974: Tatran Prešov 

1975: Tatran Prešov

1976: Tatran Prešov

1977: ZŤS Martin

1978: Tatran Prešov

1979: VSŽ Košice

1980: VSŽ Košice

1981: Tatran Prešov

1982: Tatran Prešov

1983: VSŽ Košice

1992: VSŽ Košice

1993: Lokomotíva Trnava

1994: Poľnohospodár Topoľčany

1995: VSŽ Košice

1996: VSŽ Košice

1997: ŠKP Bratislava

1998: VSŽ Košice

1999: VSŽ Košice

2000: ŠKP Bratislava

2001: MŠK Považská Bystrica

2002: Tatran Prešov

2003: 1. MHK Košice 

2004: Tatran Prešov

2005: Tatran Prešov 

2006: MŠK Považská Bystrica

2007: Tatran Prešov

2008: Tatran Prešov

2009: Tatran Prešov

2010: Tatran Prešov “A”

2011: Tatran Prešov 

2012: Tatran Prešov

2013: Tatran Prešov

2014: Tatran Prešov 

2015: Tatran Prešov 

2016: Tatran Prešov

2017: Tatran Prešov

2018: Tatran Prešov

2019: MŠK Považská Bystrica

2020: Tatran Prešov

2021: nehralo sa, ročník zrušili pre pandémiu koronavírusu

2022: MŠK Považská Bystrica

2023: Tatran Prešov

2024: Tatran Prešov

2025: MŠK Považská Bystrica

2026: Tatran Prešov

