Hádzanári Bojníc zvíťazili v šlágri nad Považskou Bystricou. Lídrom naďalej suverénny Prešov

Hádzanári Bojníc zvíťazili v šlágri 4. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy nad Považskou Bystricou 39:34.
V tabuľke si tak upevnili 2. miesto a pred sobotným súperom zväčšili náskok na päť bodov. Tomáš Smetánka k tomu prispel 11 gólmi.
Suverénnym lídrom je doposiaľ nezdolaný Tatran Prešov, ktorý si doma poradil s Novými Zámkami 46:25.
Niké Handball Extraliga - nadstavbová čast:
skupina o 1.-6. miesto - 4. kolo:
HK Košice - HáO TJ Slovan Modra 26:31 (13:12)
Najviac gólov: Guzy 11/4, Stavač 6, Gagyi 4 - Kotásek, Jurikovič a Frno všetci po 6. Rozhodovali: Klus a Timko, 7m: 5/4 - 2/1, vylúčení: 6:7, 117 divákov
Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky 46:25 (23:14)
Najviac gólov: M. Antl a Dobrkovič po 8, Karlov 5/3 - Valent a Souček po 5, Kocák 4. Rozhodovali: Sabol a Tatar, 7m: 3/3 - 5/3, vylúčení: 3:2, 307 divákov
HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica 39:34 (21:15)
Najviac gólov: T. Smetánka 11, Melnyk 7, Páleš a Bogár po 5 - Hlinka a Péchy po 6, Ďurana 4. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7m: 2/2 - 3/3, vylúčení: 5:4, 1177 divákov