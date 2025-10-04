Šaľa postúpila do 3. kola Európskeho pohára, súperkám z Bosny nedala šancu

Hráčka Šale Olívia Ščípová z HK Slovan Duslo Šaľa
Hráčka Šale Olívia Ščípová z HK Slovan Duslo Šaľa (Autor: TASR)
4. okt 2025 o 19:40
Slovenské hádzanárky nastrieľali takmer 50 gólov.

Európsky pohár EHF - odveta 2. kola

HK Slovan Duslo Šaľa - ŽRK Krivaja Zavidoviči 47:29 (23:13)

Najviac gólov: Vargová 7, Bujnochová 6, Šcípová a Susiková po 5 - Mehinagičová 7, Topčičová 5, Maglajkičová 2

Rozhodcovia: Fukala, Mohyla (obaja ČR), 7 m hody: 7/5 - 5/4, vylúčenia: 2:3.

/prvý zápas 36:27, postúpila Šaľa/

ŠAĽA. Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa postúpili do 3. kola Európskeho pohára EHF. V sobotnej odvete druhého kola zdolali doma bosniansky ŽRK Krivaja Zavidoviči 47:29.

Nadviazali tak na víťazstvo 36:27 v prvom dueli na palubovke súpera.

Meno súpera v 3. kole sa slovenský vicemajster dozvie po utorkovom žrebe.

V nedeľu ešte odohrajú domácu odvetu 2. kola hádzanárky HC DAC Dunajská Streda, ktoré na pôde španielskeho tím Atticgo BM Elche prehrali pred týždňom 21:31.

Priamo do tretieho kola súťaže je nasadený slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.

