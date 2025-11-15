Považská Bystrica takmer zaskočila Tatran Prešov. Napokon si pripísala tesnú prehru

Hádzanári Tatrana Prešov počas zápasu. (Autor: TASR)
TASR|15. nov 2025 o 20:48
BRATISLAVA. Hádzanári Tatrana Prešov sú v prebiehajúcej sezóne Niké Handball Extraligy naďalej nezdolaní. V sobotňajšom stretnutí 11. kola triumfovali na palubovke Považskej Bystrice tesne 31:30 a v tabuľke im patrí prvá priečka.

Hráči HK Košice prehrali v Nových Zámkoch 25:33 a s bilanciou štyri víťazstvá a sedem prehier figurujú na šiestej pozícii. Bodovo je na tom rovnako aj ŠKP Bratislava, ktorý podľahol Záhorákom 29:31.

Niké Handball Extraliga - 11. kolo:

MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 30:31 (18:14)

Najviac gólov: Péchy 10, Ďuriš 6/1, Štefina 5/4 - Caballero Hernandez 7/2, Dobrkovič 6, Mitaľ a Bogdanič po 5. Rozhodcovia: Nagy ml., Papaj, 7m: 9/6 - 3/2, vylúčení: 4:6, 1250 divákov.

MHC ŠTART Nové Zámky - HK Košice 33:25 (18:11)

Najviac gólov: Valent 8, Mojzes a Kyjanek po 5 - Gagyi 10, Stavač a Kimák-Fejko po 4. Rozhodcovia: Haščíková, Kellnerová, 7m: 4/4 - 4/2, vylúčení: 6:3.

HC Záhoráci - ŠKP Bratislava 31:29 (16:11)

Najviac gólov: Gugolj 7, Spasih 6, Tóth, Stachovič, Prevaj a Krajčír po 3 - Pacek 8/1, Korbel 7, Orosz a Beltrami po 3. Rozhodcovia: Gönczi, Majstrík, 7m: 3/3 - 4/3, vylúčení: 8:1, 425 divákov

Tabuľka Niké Handball Extraligy

    dnes 20:48
