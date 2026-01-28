Slovenský pohár pozná finalistov. O trofej zabojujú Prešov a Považská Bystrica

Hráči Tatrana Prešov sa radujú z víťazstva
Hráči Tatrana Prešov sa radujú z víťazstva (Autor: TASR)
TASR|28. jan 2026 o 21:04
ShareTweet0

Finále sa odohrá o mesiac v Žiline.

Hádzanári Tatrana Prešov a Považskej Bystrice postúpili do finále Slovenského pohára.

V stredajšom semifinálovom zápase zdolali Prešovčania Nové Zámky 44:28 a Považská Bystrica uspela v Hlohovci 30:19.

Finále sa uskutoční v sobotu 28. februára v Žiline.

Slovenský pohár - semifinále:

Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky 44:28 (25:12)

Najviac gólov: Dobrkovič 9, Karlov 8, Hozman 6 - Katona, Kyjanek a Valent po 5. Rozhodovali: Richvalský - Palovčák, vylúčení: 4:3, 7m hody: 1/1 - 2/2

Diváci: 320

HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica 19:30 (10:18)

Najviac gólov: Jankovič 4, Obúlaný a Grajciar po 3 - Hlinka 6, Štefina 5, Macháč a Jurák po 4. Rozhodovali: Haščíková - Kellner, vylúčení: 3:4, 7m hody: 3/3 - 2/1

Diváci: 180

Hádzaná

Hádzaná

    Hráči Tatrana Prešov sa radujú z víťazstva
    Hráči Tatrana Prešov sa radujú z víťazstva
    Slovenský pohár pozná finalistov. O trofej zabojujú Prešov a Považská Bystrica
    dnes 21:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Slovenský pohár pozná finalistov. O trofej zabojujú Prešov a Považská Bystrica