Slovenský pohár pozná finalistov. O trofej zabojujú Prešov a Považská Bystrica

Hádzanári Tatrana Prešov a Považskej Bystrice postúpili do finále Slovenského pohára.
V stredajšom semifinálovom zápase zdolali Prešovčania Nové Zámky 44:28 a Považská Bystrica uspela v Hlohovci 30:19.
Finále sa uskutoční v sobotu 28. februára v Žiline.
Slovenský pohár - semifinále:
Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky 44:28 (25:12)
Najviac gólov: Dobrkovič 9, Karlov 8, Hozman 6 - Katona, Kyjanek a Valent po 5. Rozhodovali: Richvalský - Palovčák, vylúčení: 4:3, 7m hody: 1/1 - 2/2
Diváci: 320
HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica 19:30 (10:18)
Najviac gólov: Jankovič 4, Obúlaný a Grajciar po 3 - Hlinka 6, Štefina 5, Macháč a Jurák po 4. Rozhodovali: Haščíková - Kellner, vylúčení: 3:4, 7m hody: 3/3 - 2/1
Diváci: 180