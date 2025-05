Považania zamietli prešovské oslavy. Hádzanárske finále rozhodne piaty zápas

Václav Straka, tréner Považskej Bystrice: „Typický zápas vyraďovacej časti, obrovské nasadenie z oboch strán. V podstate to odtiahli základné zostavy a rozhodujúce bolo, že nám tie sily vydržali do konca. Dokázali sme zopakovať nasadenie v obrane z minulého týždňa. Dôležité lopty chytil brankár, no obrana bola znova agresívna a hráči si pomáhali. Súper hral 7 na 6, o to náročnejšie to bolo, ale tam sme sa rozdali.“

Radoslav Antl, tréner Prešova: „Z našej strany katastrofálna hra 6 na 6. Považská podala oduševnený výkon a my sme hrali ako so zatiahnutou ručnou brzdou. Mysleli sme, že to dnes zlomíme, ale Považská bola nad naše sily. Nedávame góly a nevyhrávame osobné súboje. Doma sme králi, prídeme von a hráme so zatiahnutou ručnou brzdou. Obrana hrala, ale útok to nezvládol po fyzickej stránke.“