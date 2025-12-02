Nemky ostávajú na MS nezdolané, Srbky prekvapili favorizované Španielky

Nemecké hádzanárky
Nemecké hádzanárky (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|2. dec 2025 o 23:39
ShareTweet0

Španielky zaznamenali druhú prehru.

Hádzanárky Srbska si zvýšili vyhliadky na postup do vyraďovacej časti na MS v Nemecku a Holandsku.

V stretnutí II. skupiny hlavnej fázy zvíťazili v utorok nad Španielkami 31:29, hoci po polčase prehrávali 17:19.

Španielky nedokázali odpovedať na nečakanú prehru s Faerskými ostrovmi a na podujatí zaznamenali druhú prehru. Srbkám zostáva na konte jediná po nezdare s domácimi Nemkami.

V priamom súboji o postup zo základnej F-skupiny do hlavnej fázy zvíťazili hráčky Tuniska nad Čínou 34:28 (18:17).

Duel s rovnakým významom v E-skupine zvládli Argentínčanky, ktoré si poradili s Egyptom 27:14, hoci po polčase prehrávali 10:11.

MS v hádzanej - 2. december:

II. skupina (Dortmund):

Nemecko - Faerské ostrovy 36:26 (20:14)

Island - Čierna Hora 27:36 (11:14)

Španielsko - Srbsko 29:31 (19:17)

D-skupina (Trier/Nem.):

Faerské ostrovy - Paraguaj 36:25 (17:7)

Čierna Hora - Španielsko 26:31 (11:15)

E-skupina:

Holandsko - Rakúsko 34:22 (14:12)

Argentína - Egypt 27:14 (10:11)

F-skupina:

Francúzsko - Poľsko 42:28 (18:17)

Tunisko - Čína 34:28 (18:17)

Hádzaná

Hádzaná

    Nemecké hádzanárky
    Nemecké hádzanárky
    Nemky ostávajú na MS nezdolané, Srbky prekvapili favorizované Španielky
    ut 23:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Nemky ostávajú na MS nezdolané, Srbky prekvapili favorizované Španielky