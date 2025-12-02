Nemky ostávajú na MS nezdolané, Srbky prekvapili favorizované Španielky

Hádzanárky Srbska si zvýšili vyhliadky na postup do vyraďovacej časti na MS v Nemecku a Holandsku.
V stretnutí II. skupiny hlavnej fázy zvíťazili v utorok nad Španielkami 31:29, hoci po polčase prehrávali 17:19.
Španielky nedokázali odpovedať na nečakanú prehru s Faerskými ostrovmi a na podujatí zaznamenali druhú prehru. Srbkám zostáva na konte jediná po nezdare s domácimi Nemkami.
V priamom súboji o postup zo základnej F-skupiny do hlavnej fázy zvíťazili hráčky Tuniska nad Čínou 34:28 (18:17).
Duel s rovnakým významom v E-skupine zvládli Argentínčanky, ktoré si poradili s Egyptom 27:14, hoci po polčase prehrávali 10:11.
MS v hádzanej - 2. december:
II. skupina (Dortmund):
Nemecko - Faerské ostrovy 36:26 (20:14)
Island - Čierna Hora 27:36 (11:14)
Španielsko - Srbsko 29:31 (19:17)
D-skupina (Trier/Nem.):
Faerské ostrovy - Paraguaj 36:25 (17:7)
Čierna Hora - Španielsko 26:31 (11:15)
E-skupina:
Holandsko - Rakúsko 34:22 (14:12)
Argentína - Egypt 27:14 (10:11)
F-skupina: